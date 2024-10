Daria Zawiałow pozuje TOPLESS. "Ostatnie dni wakacji"

Piszę, bo czasem życie dobiega do takiej granicy, że ma się wrażenie, że dalej już nie da rady. Sama wychowuje dziecko. Tak... niestety, kolejna samotna matka. Zbliżają się urodziny. Dziecko male, od tak cieszy się na myśl o urodzinach i torcie, i swieczkach i prezentach i GOSCIACH. A my co, rodzeństwa brak, bo jak, skoro sama. Ojciec nie chce się dogadać, rodzina jedna daleko, druga też. Koledzy? Też nie zaproszę, bo gdzie? Do kawalerki? Bo przecież taki facet nie dołoży się do wynajęcia 2 pokojowego mieszkania, bo przecież on "sam też gdzieś musi mieszkac"...A dziecko potrzebuje rodziny.