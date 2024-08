David Guetta i jego MŁODSZA O 24 LATA ukochana wymieniają czułości na jachcie u wybrzeży Ibizy (ZDJĘCIA)

David Guetta to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych DJ-ów i producentów muzycznych na świecie. Nic dziwnego, że media interesują nie tylko jego poczynania zawodowe, ale i to, co dzieje się u niego prywatnie. 56-latek ma na swoim koncie zakończone rozwodem 22-letnie małżeństwo z Cathy Lobé, z którą doczekał się dwójki dorosłych już pociech. Od 2018 roku z kolei związany jest z Jessicą Ledon. W marcu para powitała pierwsze wspólne dziecko - syna Cyana.