Dawid Woliński ma dorosłą córkę. Tak wygląda 28-letnia Oliwia (ZDJĘCIA)

Ceniony i lubiany projektant został ojcem w wieku 19 lat. Jego córka przyszła na świat w 1996 roku. To znaczy, że w tym roku obchodzi 28. urodziny . Jej mamą jest tajemnicza Barbara.

Jak dziś wygląda córka Dawida Wolińskiego?

A czym zajmuje się córka Dawida Wolińskiego? Okazuje się, że ujawniły się u niej artystyczne geny . Studiowała we Wrocławiu ceramikę na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Z jej instagramowego profilu dowiadujemy się natomiast, że uwielbia robić oryginalne paznokcie.

Oliwia zajmuje się swoją pasją, czyli tym, co kocha. Zawsze była niezależna. W stu procentach szanuję jej wybory. Zawsze ją wspierałem. Oliwia kocha garncarstwo. Formy, które tworzy, są bardzo nowoczesne. Mam kilka zdjęć prac, które robiła. Kocham ją za to, bo widzę, ile pasji i radości sprawia jej to zajęcie. Artystyczną iskierkę odziedziczyła po mnie - mówił dumny projektant w rozmowie z Jastrząb Post w ubiegłym roku.