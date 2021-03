Dawid Woliński skończył 44 lata: od niepozornego projektanta do prekursora zdjęć w windzie (STARE ZDJĘCIA)

Choć Dawid Woliński od lat sprzedaje odzież sygnowaną swoim nazwiskiem, znaczna większość kojarzy go nie jako projektanta, a jurora Top Model. To jednak nie jedyne show telewizyjne, w którym brał udział niebieskooki blondyn. W 2012 roku mieliśmy "przyjemność" oglądać go w duecie z Marcinem Tyszką w autorskim formacie Woli&Tysio. Niestety, już po pierwszym sezonie stacja TVN zrezygnowała z kontynuowania programu. Być może dlatego, że panowie Woli&Tysio zajmowali się na wizji sprzątaniem fekaliów po słoniach.