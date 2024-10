Dawid Woliński zamierza SKROMNIEJ obchodzić Halloween. Zahaczył o temat wiary: "Tego unikam"

Dawid Woliński zadeklarował się jako osoba wierząca

Juror programu "Top Model" w wywiadzie dla Pudelka przyznał, że w przeciwieństwie do lat ubiegłych, w tym roku nie zamierza specjalnie świętować z okazji Halloween . Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z zabawy.

Nie mam planów w tym roku na Halloween, bo przygotowuję się do pokazu, więc wszystkie sprawy spadają na drugi plan. Myślę, że zrobię coś spontanicznego. Mam nadzieję, że będzie to fajne i na pewno będzie dobra energia - powiedział przed kamerami Dawid Woliński.

Jestem ochrzczony i wychowany w wierze katolickiej. Moi rodzice absolutnie tego dopilnowali. W dzisiejszych czasach może nie jest to popularne, też nie jest to w pewnym sensie łatwe, ale zawsze fajnie mieć coś w głowie, co pozwala ci wracać do kręgosłupa, który wszyscy mamy, bądź staramy się utrzymać w pionie. Dla mnie to ważny aspekt życiowy - zaznaczył.