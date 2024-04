Dawno niewidziana Courteney Cox na randce z MŁODSZYM o 12 lat partnerem. Fajna z nich parka? (ZDJĘCIA)

To już 30 lat od czasu, gdy Courteney Cox pojawiła się w kultowym serialu " Przyjaciele ". Produkcja stała się wielkim przebojem nie tylko w Stanach, ale także w niemal całej Europie. Choć aktorka ma na koncie sporo ról w innych równie popularnych filmach czy serialach, to w świadomości większości fanów wciąż pozostaje Monicą Geller, która od lat zachwyca urodą.

Kilka lat temu wdziękom 59-letniej aktorki uległ młodszy o 12 lat muzyk John McDaid. Gwiazdorska para poznała się w 2013 roku i od razu pomiędzy nimi zaiskrzyło. Co prawda media jakiś czas temu rozpisywały się o kryzysie w ich związku, jednak wygląda na to, że uczucie, które połączyło zakochanych, wciąż kwitnie. Ostatnio para głodna kulinarnych wrażeń wybrała się romantyczną eskapadę do modnej w Malibu restauracji.