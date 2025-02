Dawno niewidziana Dominika Gwit wróciła na salony. Zobaczcie, jak aktorka zmieniała się na przestrzeni lat

W Polsce nikomu nie dogodzisz. Jak schudniesz ( jak Zakościelny ) to źle, jak przytyjesz to źle, jak starzejesz się naturalnie to źle, jak się odmładzasz ( jak Ibisz) to źle. Jak Kaczorowska chwaliła się idealną rodziną, to była krytykowana , że jest zbyt przysłodzona. Jak w programie zaczęła narzekać na męża, że zachowuje się jak małe dziecko, to źle, bo nie powinno się " prać brudów przed kamerami "