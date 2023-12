Dawno niewidziana Emma Watson przemierza ulice Londynu. Buty za 4 tysiące złotych, a samochód... oklejony taśmą (ZDJĘCIA)

Emma Watson to bez wątpienia jedna z najbardziej popularnych i najbogatszych aktorek młodego pokolenia. Brytyjka poza kultową rolą Hermiony w serii o Harrym Potterze zagrała również w "Pięknej i bestii" czy w "Małych kobietkach". Od kilku lat Watson nie kwapi się jednak do pracy przed kamerą, co nieustanie wywołuje spekulacje o jej aktorskiej emeryturze. Warto zaznaczyć, że ma zaledwie 33 lata.