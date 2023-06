Dawno niewidziana Mel B grasuje z narzeczonym po plaży na Ibizie (ZDJĘCIA)

JankaJaneczka... 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po 1. Grasowac to znaczy dokonywac morderstw, napadow, gwaltow, kradziezy itp czynow zabronionych prawem ('grasanci' - u Sienkiewicza, ''w okolicy grasuje seryjny morderca' - z kronik kryminalnych). Byc moze to slowo ostatnimi czasy weszlo do jezyka polskiego w znaczeniu 'bawic sie', ale ja o tym nie wiem, slowniki rowniez nie donosza. Mozna oczywiscie zartobliwie powiedziec, ze ktos 'grasuje po sklepach' - w sensie, ze szuka okazji by taniej kupic cukier/zalapac sie na promocje - ale jak sie to ma do plazowania to nie mam pojecia. Po 2. Mel wyglada swietnie i to nawet nie 'na swoje lata' ale ogolnie. Wlasnie dzis bylam grasowac po sklepach (ha ha ha) i widzialam wiele dziewczynek w wieku nastoletnim trzy razy grubszych niz ona. Co tam trzy - nawet z piec razy!. Po 3. Narzeczony ma 34 lata, a wyglada na zaniedbanego 50-cio latka. Powinien zaczac myslec o staniczku, bo niedlugo piersi mu opadna. Po 4. Nie widze nic niesamowitego w tym, ze ktos sie wystroil na plaze w cetkowane bikini, i to - o zgrozo - kuse. Na plaze uzywa sie bikini od dekad, cetki sa wzorem ze tak to ujme 'evergreenowym' a sensem bikini jest byc 'kusym'. I wcale ono nie jest takie znow kuse, tylko normalne, takie ludzie z biustem i wagina na plazy nosza, i to od kilku dekad. Czy autor (niejaki/a Merlot) zatrzymal/a sie w latach pecdziesiatych ubieglego wieku w Ciechocinku?