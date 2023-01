23-letnia córka Mel B odtworzyła kultowe stylizacje swojej mamy z lat 90. Podobna do Spicetki? (FOTO)

Phoenix zdecydowała się odtworzyć kultowe outfity znanej mamy z klipów, w których Mel biegała z gołym brzuchem i roztrzepanym afro tak jak na przykład w klipie do "Say You'll Be There". Na Instagramie influencerki możemy zobaczyć ją m.in. w gorsetowym topie w panterkę, czarnej mini, luźnych bojówkach czy połyskujących krótkich topach.