Córka Madonny ZNÓW upodabnia się do matki w nowej kampanii luksusowego domu mody (ZDJĘCIA)

👆👆👆Premier Słowenii Janez Jansa po raz kolejny wywołał skandal w Parlamencie Europejskim, oskarżając posłów do PE o stronniczość wobec swojego kraju i nazywając ich "marionetkami Sorosa". Przewodniczący Parlamentu Europejskiego uważa to za "atak na obywateli Europy". (Kto w to wierzy). Po kilku atakach na Twitterze na europosłów, przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli przywołał do porządku szefa słoweńskiego rządu Janeza Jansę. Jansa został wezwany do zaprzestania prowokacji - napisał w czwartek Włoch na Twitterze.