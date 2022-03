Instagram vs rzeczywistość: Córka Madonny taszczy ciężkie walizy na lotnisko po pokazie wyszczuplających majtek Kim Kardashian (ZDJĘCIA)

Gmp 22 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Jak można się tak ubrać do ludzi? W sensie wiadomo, że można chodzić ekscentrycznie ubranym, nietuzinkowo, uważam że jak najbardziej należy być odważnym w swoich wyborach itp, jednak moim zdaniem trzeba zachować trochę w tym wszystkim elegancji i umiaru, kultury osobistej. Taki strój jest ok na plażę, basen, siłownię. Jestem młodą osobą, daleko mi do starej konserwy, ale mam wrażenie oglądając ubiory tych „gwiazd” głównie z USA, zwłaszcza z kilku ostatnich gal nagród, że teraz nie chodzi o to aby się ubrać ale aby się nie ubrać. Podjerzewam że to wdzianko nawet nie jest wygodne. Mnie by przeszkadzało że dołem się coś może wpijać a górą wypaść.