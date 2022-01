Drapieżna Rihanna i zmysłowa Lourdes Leon uwodzą w walentynkowej kampanii Savage X Fenty (ZDJĘCIA)

W ciągu zaledwie czterech lat obecności Savage X Fenty na rynku Rihannie udało się stworzyć ze swojej marki bieliźniarskiego giganta . 33-latka świetnie zdaje sobie sprawę z drzemiącego w niej potencjału akwizytorskiego, dlatego sama chętnie występuje w roli modelki i reklamuje sygnowane własnym nazwiskiem produkty. Od czasu do czasu Riri zatrudnia do reklamowania "swoich" projektów również inne znane skandalistki, jak na przykład Lourdes Leon .

Wygląda na to, że współpraca Barbadoski z córką Madonny była owocna, bo piosenkarka właśnie zatrudniła 25-latkę do najnowszej, walentynkowej kampanii. Na zdjęciach promujących kolekcję Savage X Fenty's unisex Love On the Edge możemy podziwiać zarówno samą Rihannę, prężącą się w nie pozostawiającym zbyt wiele dla wyobraźni zestawie, jak również Lourdes w krwistoczerwonej bieliźnie i w przezroczystej narzutce. Oprócz celebrytek w sesji wystąpiło jeszcze kilka osobistości świata mody reprezentujących różne typy sylwetek.