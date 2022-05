Dawno niewidziany Ricky Martin pręży mahoniową klatę na hotelowym tarasie (ZDJĘCIA)

Paw 25 min. temu zgłoś do moderacji 16 68 Odpowiedz

Widzę, że ograniczeni rodacy bardzo zdziwieni, że osoby tej samej płci mogą doczekać syna i córki 😁 mózgowie zlasowane od rana 🤯 haha. Nieziemska beka z was, ciekawe kiedy Polacy zmienią swój "tok myślenia", choć to chyba zbyt duże określenie co do niektórych egzemplarzy 😬