Demi Lovato ZARĘCZYŁA SIĘ po 5 miesiącach związku! (ZDJĘCIA)

Jeszcze do niedawna media rozpisywały się o Demi Lovato głównie w kontekście jej walki z depresją i zaburzeniami odżywiania, a także uzależnienia od narkotyków. W ubiegłym roku wokalistka trafiła do szpitala w wyniku przedawkowania heroiny. Tuż po zagrażającym życiu incydencie Lovato rozpoczęła kolejną terapię i dziś skupia się na powrocie do formy.