Dorota Gardias smutno o swoim życiu miłosnym: "Ten temat dla mnie NIE ISTNIEJE"

Ja też byłam w 3 związkach za długich zmarnowałam najlepsze lata życia, każdy z nich mnie oszukał i zdradził, teraz mam 35 lat i w końcu jestem szczęśliwa a faceci w sumie mnie brzydzą, nie ze nie widzę ,że ktoś jest przystojny etc ale nie wyobrażam sobie być w związku z kimkolwiek, chce być sama już do końca. Chce mieć św spokój. Robie co chce, nikt mi nie ciśnie, nie muszę robic za sprzątaczkę i kochankę na zawolanie. Hest ni cudownie bardzo żałuję, że zamiast na swój rozwój postawiłam ba związki, to najgorsze co można sobie zrobić.