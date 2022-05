Dorota Szelągowska rozkoszuje się papierosami na kawie z przyjaciółmi (ZDJĘCIA)

nata 10 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Ciekawe, że jak pokazują się artykuły o Dominice Gwit , to jest mnóstwo krytycznych i hejtujących komentarzy. Wszyscy ją straszą , że nadwaga szkodzi zdrowiu. Dlaczego jak ktoś pali, to nikt go nie krytykuje , że szkodzi zdrowiu swojemu i otoczenia, tylko komentarze " jest dorosła, chce to pali". Dlaczego, jak kobieta jest gruba, ma nadwagę, to nikt nie komentuje podobnie " jest dorosła, chce dużo jeść, to je, nikomu nic do tego " ? Dlaczego palące kobiety są akceptowane, a te z nadwagą są hejtowane , przecież obie niszczą sobie zdrowie