Trzeci sezon "Totalnych remontów Szelągowskiej" to KLAPA? Program TRACI WIDZÓW!

widz 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

W jej projektach faktycznie nie ma nic oryginalnego, małpuje wiele rzeczy także z programów angielskich , a przecież też oglądamy zachodnie programy, albo pomysły z internetu więc to takie powielanie pomysłów. Poza tym o ile na początku Szelągowska budziła sympatię to z czasem zaczęła jej woda sodowa uderzać do głowy z powodu popularności i kasy. Widziałam jak ludzi z ekipy traktowała z góry i napawała się tym ,ze czują przed nią respekt. Przykro było patrzeć. Po swoich małżeńskich niepowodzeniach trochę przystopowała i zaczęła doceniać znowu ludzi wokół i się do nich przymilać. Na dzień dzisiejszy Szelągowska , jej sposób bycia, przyklejony uśmiech są krótko mówiąc irytujące i choć kiedyś oglądałam jej programy to potem się zraziłam i nie sprawiają mi przyjemności jej programy wręcz przeciwnie.