TYLKO NA PUDELKU: Dorota Szelągowska znów jest zakochana?! Zdradziło ją zdjęcie

jagna 35 min. temu

Jak ona to robi? Musi być niezła flirciara, tylu mężów, ciągle jakiś facet obok. Takie małe dziecko a i tak znalazła chłopa. No z dzieckiem to już nie tak łatwo przecież. Ech, życie. Są ludzie co samotni i ani jednego partnera znaleźć nie mogą, a inni przebierają. A może właśnie nie przebierają i biorą co daje los? Dziwnie się to życie układa.