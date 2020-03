Drake po raz pierwszy POKAZAŁ SYNA! (FOTO)

Dwa lata. Tyle dokładnie zajęło amerykańskiemu raperowi Drake'owi, aby publicznie pochwalić się zdjęciami z synem Adonisem - owocem namiętnej nocy, którą muzyk spędził z przypadkowo poznaną gwiazdą porno, Sophie Brussaux. Jest to o tyle istotne, że przez wiele miesięcy gwiazdor publicznie wypierał się ojcostwa, jak również unikał płacenia alimentów Francuzce.

Dowodami na to, że teraz stara się utrzymywać kontakty ze swoim synkiem, raper pochwalił się, wrzucając w poniedziałek serię zdjęć na swój instagramowy profil. Zamiast czułego wyznania miłości do dziecka fanów rapera czekał jednak koszmarnie długi wpis na temat "pozytywnej energii", którego nie powstydziłby się nawet sam Łukasz Jakóbiak.

Co jest teraz dla ciebie najważniejsze, to to, żebyś połączył się ze swoim wewnętrznym światłem. Ono pomoże ci się otworzyć. Uwierz, że masz moc, aby to uczynić, żeby połączyć się ze wszystkimi ludźmi i rzeczami, które przynoszą ci wiele radości. Kiedy umysł zaczyna wchodzić na wyższe obroty strachu, przekieruj swoją uwagę na coś bardziej pozytywnego - radzi oświecony muzyk.

Żeby było jeszcze "zabawniej", zdaniem gwiazdora "cierpienie i strach" to jedynie "stan umysłu", a wszystko, czego potrzebujemy, żeby je pokonać, to dotarcie do "naszego wewnętrznego światła".

To nieistotne, co stało się w przeszłości, albo co się dzieje dookoła nas teraz. Możesz zawsze podjąć decyzję, aby wyrwać się z błędnego kręgu cierpienia i paniki i otworzyć się na swoje własne światło. Jesteśmy potężnymi "manifestorami", więc gdy podejmiesz już decyzję, aby skupić się na czymś dobrym, to objawi się to w rzeczywistości.

Zdecydowanie mniej miejsca niż "otaczającym nas kosmicznym energiom" raper postanowił poświęcić swojej rodzinie.

Kocham i tęsknię za moją piękną rodziną i przyjaciółmi i nie mogę się doczekać tego pięknego dnia, kiedy wszyscy będziemy mogli się pojednać na nowo. Do tego czasu, proszę, zostawcie swoja światła włączone - czytamy.