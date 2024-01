Dramatyczne rozstania gwiazd: Julia Roberts uciekła do innego, Winona Ryder przeżyła załamanie, a Selena Gomez skończyła na terapii (ZDJĘCIA)

Julia Roberts może pochwalić się nie tylko kultowymi rolami, ale również licznymi perypetiami uczuciowymi. W latach 90. aktorka miała zostać żoną Kiefera Sutherlanda, jednak trzy dni przed wyznaczoną datą ślubu wyjechała do Europy z przyjacielem narzeczonego, niejakim Jasonem Patriciem. Następnie gwiazda spotykała się z Benjaminem Brattem, którego ostatecznie porzuciła na rzecz operatora Daniela Modera, który był wówczas mężem Very Steimberg. Dwa lata później Moder został drugim mężem Roberts, co wywołało spore poruszenie w mediach.