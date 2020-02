Drapieżna Małgorzata Rozenek w butach za prawie 4 TYSIĄCE ZŁOTYCH parkuje na chodniku

:-) 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niech zapytaja dwudziestoparolatki jak to jest dochodzic do ciebie po ciazy, kogos kto pracuje w codziennej pracy zarazbia codzienne pieniadze. Przeciez ona sie niczym nie rozni od rodziny Kardaszian. :-) Wszystko na sprzedaz. Tak mnie boli ze kobieta po prawie pokazuje jak sie sprzata I inner bzdety. Nie trzeba pokazywac odkrytego ciala by ociekaz seksem. Masakra. Jak patrze I czytam to mi tak strasznie przykro. Zaparkowala za chodniku? Popieramy protesty I inner akcje a chodzi o zwykla uprzejmosc I myslenie o innych w okolo nas na codzien. Ciekawe jak niepelnosprawny na wozku ma przyjechac. Przykro po prostu przykro I sumutno