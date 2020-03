Dzień Kobiet. Weronika Marczuk z dzieckiem na rękach wyznaje: "O takim 8 marca marzyłam całe życie!"

Warmianka 23 min. temu zgłoś do moderacji 31 22 Odpowiedz

Jestem żoną alkoholika, wykształconego z habilitacją. Dzień kobiet - zero życzeń, zero życzliwości, nerwowe zerkanie w stronę pracowni (w której chowa wódkę). W takie dni jak ten - kiedy widzę szczęśliwe pary, kwiaty, wspólne wyjścia do restauracji - czuję ogromny żal. Zrozumieć mnie może tylko inna żona alkoholika.