Dzień z życia Roksany Węgiel: Zakulisowe czułości z Kevinem, nietęga mina, torebka za ponad 7 tysięcy złotych i zapasowe buty (ZDJĘCIA)

dajcie juz im spokoj jak sie kochaja to nic nie pomoze pisanie o nich moze sama w przyszlosci zalowac w co sie wpakowala mam znajoma jej corka byla w tym samym wieku co roxi tez wziela sobie meza o 7lat starszego i juz sa po rozwodzie stwierdzila ze popelnila blad ze za starszego wyszla ale to tez nie musi byc u kazdego sa malzenstwa w wieksza roznica wieku i jest ok u nich.dac im spokoj czas pokaze niech sie kochaja