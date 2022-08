Dziennikarz TVP trafił do szpitala W CIĘŻKIM STANIE! 31-latek doznał udaru podczas wakacji nad morzem

Jak donosi wrocławski oddział "Gazety Wyborczej", Łukasz Owsiany, dziennikarz związany z tamtejszym oddziałem TVP, kilka dni temu trafił do szpitala w ciężkim stanie. Media informują, że 31-latek spędzał wakacje z ukochaną nad polskim morzem, gdy nagle rozbolała go głowa. Niedługo potem stracił przytomność i przetransportowano go do szpitala.