Edyta Górniak gorzko o niedoszłym teściu Allana Krupy. "Mój syn przeżył ZDRADĘ swojego ojca, przeżyje i tę"

Allan Krupa i Nicol Pniewska , uchodzący do niedawna za jedną z najbardziej oryginalnych par rodzimego show-biznesu, postanowili pójść osobnymi drogami. Co ciekawe, żadna ze stron nie powiadomiła o tej zaskakującej decyzji. "Wyręczył" ich w tym ojciec dziewczyny, manager muzyczny i kolekcjoner drogocennych butów, Bartosz Pniewski , funkcjonujący w branży pod pseudonimem "Highbart".

Edyta Górniak , która trzymała kciuki za powodzenie relacji uczuciowej pierworodnego, w ostrych słowach wytknęła mężczyźnie ujawnianie szczegółów życia prywatnego ich dorosłych już pociech. Ten w odpowiedzi podkreślił, że nie tylko uzyskał ich zgodę na podzielenie się tą wiadomością, ale też wyciągnął pomocną dłoń do syna artystki, dając jej wyraźnie do zrozumienia, że Allan sporo mu zawdzięcza .

Jak się rozstali z Nicole i Allan się wyprowadził, to Edyta wynajęła mu hotel na cztery dni. I potem ja zadbałem o to, by miał mieszkanie. Nie będę jednak szczegółowo o tym opowiadał, jeśli przestanie mnie zaczepiać i oczerniać. Bo ja akurat pomogłem jej i Allanowi bardzo dużo. Była też zazdrosna, że Allan ma nową rodzinę - tłumaczył w rozmowie z Pudelkiem.