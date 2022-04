Edyta Górniak skromnie przypomina, że to ona wylansowała Roksanę Węgiel: "MAGICZNYM przyśnięciem guzika zdecydowałam, że jej życie jest TAK WSPANIAŁE"

Choć ostatni album Edyty Górniak ukazał się przeszło dziesięć lat temu, wokalistka wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów. W ostatnich latach o Edi najczęściej mówiło się co prawda w kontekście jej zamiłowania do teorii spiskowych, jednak gwiazda regularnie pojawia się na scenie, a jej występy niemal zawsze odbijają się szerokim echem. W ubiegłym tygodniu Górniak miała na przykład okazję "zaśpiewać" na rozdaniu Wiktorów, za co otrzymała całkiem pokaźną sumę...