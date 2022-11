Edyta Górniak wspomina OSTATNI ZWIĄZEK: "Moje zaufanie do partnerstwa niestety zostało ZDEWASTOWANE"

Yvyis 13 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Stwarza wrażenie, że jeszcze do jakiegoś momentu, można z nią stworzyć jakąś relację. Natomiast jeżeli ona serio mówi te niektóre historie gdzie człowiek sam nie wie czy nie zwariował, to może dla wielu potencjalnych kandydatów być to nie do przeskoczenia. Chyba że znajdzie podobnego mentalnie w 100% ale może być ciężko. Ona chyba prędzej w szalonej Ameryce by znalazła odpowiedniego partnera