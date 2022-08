Edyta i Cezary Pazurowie podbijają Los Angeles: taneczne pląsy, wyrzeźbiony tors Czarka... (ZDJĘCIA)

Edyta i Cezary Pazurowie uchodzą za jeden z najbardziej zgranych duetów rodzimego show biznesu. W tym roku małżonkowie świętowali 13. rocznicę ślubu. Para, która doczekała się trójki pociech: Amelii, Antoniego oraz Rity na co dzień dość chętnie relacjonuje wspólne życie za pośrednictwem Instagrama, dokumentując rodzinną sielankę czy chwaląc się kolejnymi zagranicznymi podróżami. Prym w tej kwestii wiedzie Edyta, która już od jakiegoś czasu spełnia się jako influencerka.

W połowie czerwca Edyta Pazura i Cezary Pazura wybrali się na wakacje w podróż do Włoch, która była urodzinowym prezentem dla aktora od żony. Teraz Pazurowie postanowili po raz kolejny wyruszyć za granicę. Tym razem para udała się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do słonecznego Los Angeles. W podróży za ocean towarzyszą im pociechy.

We wtorek na InstaStories Cezarego Pazury pojawiło się nagranie, na którym można było zobaczyć proces pakowania walizek przez gwiazdora. Przy okazji przedsiębiorczy aktor postanowił zareklamować popularną markę wody mineralnej.

To jest ostatnia walizka nasza przed wylotem do Kalifornii, ale nie mamy ich dużo, mamy trzy. Ale spakować w trzy walizki pięć osób to jest wyczyn. Zobaczymy, czy nie przeginamy z ciężarem. Dwadzieścia cztery osiemset, czyli dwieście gram - relacjonował, przypominając fanom, by "nie zapominali o orzeźwieniu".

Niedługo później Czarek pochwalił się w sieci ujęciami z lotniska w Los Angeles. Starannego udokumentowania pobytu w Kalifornii nie odmówiła sobie także Edyta.

W instagramowych relacjach Pazurów nie zabrakło ujęć panoramy Los Angeles, jak również zdjęć w towarzystwie pociech. Aktor zapozował z jedną z córek na tle kalifornijskiego hotelu, jego żona pokazała zaś zdjęcie wykonane podczas rowerowej wycieczki.

Zwiedzając LA, Edyta, Czarek i ich dzieci odwiedzili jedną z najpopularniejszych tamtejszych dzielnic, położoną tuż nad oceanem Venice Beach. Na miejscu małżonkowie mieli okazję podziwiać słynny skatepark. Wygląda na to, że przemierzając wybrzeże Miasta Aniołów, Cezaremu wyjątkowo udzieliła się jej klimat. Na InstaStories małżonków możemy bowiem podziwiać nagranie, na którym pozbawiony koszulki aktor podpisuje się na tablicy z napisem "How do you feel". Czarek nie omieszkał zdradzić światu, że w Kalifornii czuje się wspaniale i odpowiedział na pytanie, umieszczając na tablicy mocno spolszczoną odpowiedź: "Sęks! Git".

Podczas spaceru po Venice Beach Pazurowie mieli również okazję nieco poszaleć w rytmie muzyki. W instagramowych relacjach małżonków możemy także ujrzeć, jak oboje wyraźnie uradowani prezentują światu taneczne pląsy w okolicy chodnika. Edyta pochwaliła się również na InstaStories ujęciem, na którym pozuje na tle jednej z kalifornijskich ulic. Po zwiedzaniu LA celebrytka podzieliła się także z fanami pewną refleksją.

I pamiętajcie, żeby smarować nos kremem z filtrem - napisała pod zdjęciem spieczonego słońcem oblicza.

Zobaczcie, jak Edyta i Cezary Pazurowie podbijają Los Angeles.

