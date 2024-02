Edyta Jungowska ZNÓW na salonach. Tak dziś wygląda serialowa siostra Bożenka (ZDJĘCIA)

xexe 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

czy ktoś wreszcie powie to głośno, że Agata jest przemocowcem dla swoich dzieci? To jest nękanie takie ciągłe nagrywanie ich i publikowanie ich życia - co robią, gdzie chodzą, jak jedzą, jak śpią. Przemoc ma różne oblicza 😰