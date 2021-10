Ekonomista GASI Halejcio, która twierdzi, że ZAOSZCZĘDZIŁA na willę za 9 milionów: "Dziecko może co najwyżej miliony ODZIEDZICZYĆ, nie zaoszczędzić"

Bardzo trudno jest mi sobie to wyobrazić... - przyznał w rozmowie z Faktem prof. Witold Orłowski. Owszem, mamy do czynienia z różnymi sytuacjami, jednak najczęściej zależy to od tego, czy dziecko ma bogatych rodziców. Dziecko może co najwyżej miliony odziedziczyć, raczej nie zaoszczędzić - ocenia, zaznaczając jednak, że stosunkowo nowy zawód twórcy internetowego rządzi się swoimi prawami: