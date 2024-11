Ekspert ocenił nową stylizację Danuty Martyniuk. "Bliżej do królowej kiczu niż do królowej elegancji". Ma rację?

Ekspert ocenił nową stylizację Danuty Martyniuk. Nie jest dobrze

I tak oto kilka dni temu na profil żony Zenka trafiło nowe zdjęcie, na którym wyeksponowała figurę we wzorzystej czarno-żółtej sukience. Do tego szpilki, kilka dodatków i już mogła bez przeszkód fotografować się na potrzeby mediów społecznościowych. W komentarzach nie brakowało pochwał, a jak jej stylizację ocenia ekspert?

Ostatnio Danucie Martyniuk bliżej do królowej kiczu z lat 90. niż do królowej elegancji jak przystałoby na żonę króla disco polo - zaczął gorzko. Danuta ubrała się w krótką, dopasowaną sukienkę we wzór z lat 90., jakie były prezentowane przez dom mody Dolce&Gabbana. Niestety takie wzory już dawno odeszły w zapomnienie i nie kojarzą się z luksusem jak kiedyś, a z brakiem stylu. Do tego upięcie w tak wysokiego koka jakby szła na bal sylwestrowy, nie pasuje ani do żony Zenka, ani do obecnie panujących trendów.