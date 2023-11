Ekspresyjna Aleksandra Żebrowska prezentuje BOGATĄ MIMIKĘ podczas rozmowy telefonicznej przed modną knajpką (ZDJĘCIA)

gornik zabrze 34 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

ta ola to nie moja bajka, ale nawet troche ja lubie,,,,,,,,,,,,niby cgodzi w tych lachach, ale jak sie przyjrzysz blizej to to nawet sexxy jest,,,,,,,, niby celebrytka,ale nie do konca,,,,,,,,niby siano w glowie, ale mysle ze to nieprawda,,,,,,,,,,,,niby taka malo atrakcyjna, ale podejrzewam, jakby postawili mi 10 to wybralbym wlasnie ole,,,,,,,,,niby te cialo takie troche sterane jest,ale jak dla mnie jest sexy, nawet bardziej niz bardzo,,,,,,poza tym dziewczyna, ktora urodzila czworke dzieci z jednym chlopem i razem je wychowuja nie moze byczlym czlowiekim, powiem wiecej musi byc bardzo, bardzo dobrym czlowiekiem,,,,,,,,,,,,,,bardzo, bardzo im kibicuje, zeby wychowali te swoje dzieciaki na normalnych, porzadnych ludzi,,,,,,,,,,,,,nawet tego tluka jejmeza {to juz calkiem nie moja bajka} przez ole troche lubie i szanuje, bardziej niz powinienem i w zyciu nie nazwalbym go tlukiem,,,,,,,,,,a ze czasami troche zagwiazdorzy? a ktora dziewczyna na jej miejscu nie chcialaby zagwiazdorzyc? mysle, ze moze 1na na 1000,,,,,,,,,,, zanim napiszecie o niej cos zlego najpierw chwile pomyslcie,,,,,,,,,,,,,,,ale jak zejdzie z tej swojej raczej dobrej niz zlej drogi to jej taki eleborat wywale, ze jej w piety wejdzie { a jej meza nazwe wtedy tlukiem}