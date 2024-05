Elita bryluje na gali rozdania biznesowych nagród: Kinga Rusin, Joanna Przetakiewicz z synem, Mariola Bojarska-Ferenc (ZDJĘCIA)

Wow 16 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Kinga wygląda super. W przeciwieństwie do reszty nie wygląda „polsko” (no chyba, że jedynie w tym znaczeniu, że jest bardzo ładna), a jak amerykańska gwiazda. Prawdopodobnie to dzięki tym częstym podróżom od dziecka 😍