Ellen DeGeneres i Portia de Rossi świętują 15. rocznicę ślubu, wymieniając czułości na katamaranie (ZDJĘCIA)

Ostatnio wlaczylam sobie TV i lecialy kuchenne rewolucje. Przygladalam sie i stwierdzam, ze duzo ludzi ma problemy z postura. Co druga pani w wieku srednim zgarbiona w litere C. Mieszkam za granica od wielu lat juz, i od razu widze, jak ktos jest ze wschodu. Nawet patrzac na wlasnych rodzicow widze to przepracowanie. Dodam, ze tez mam garba i jest to moim duzym kompleksem nad ktorym staram sie pracowac cwiczeniami, ale sklamalabym mowiac, ze widac radykalne zmiany. Zastanawiam sie z czego to wynika? Klasa spoleczna? Samoocena? Zaniedbanie?