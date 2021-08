Elliot Page wspomina dziecięce kąpiele w basenie. "Przeżyłem EUFORIĘ PŁCIOWĄ"

Tanya 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Jeśli ktoś po osiągnięciu pełnoletności chce zmienić płeć to całym sercem wspieram takie osoby. Natomiast nastolatek, który dopiero odkrywa siebie i jest podatny na wpływy powinien mieć zakaz jakichkolwiek terapii hormonalnych i operacji zmiany płci! Takie osoby w wieku dojrzewania nie są w stanie podejmować tak ważnych decyzji i często są zagubione po prostu z tytułu bycia nastolatkami, albo niestety idą za "modą". Jeśli po osiągnięciu pełnoletności dalej chcą być odmiennej płci to znaczy, że to decyzja na całe życie. Jeśli przejdzie po roku, dwóch, to sorry, ale to tylko faza na drodze poszukiwania własnej tożsamości. Elliot powinien skupić się na pomocy psychicznej dla nastolatków trans, dzięki czemu będą mogli podjąć dobre decyzje dotyczące ewentualnej zmiany płci, a nie walce o dostęp do faszerowania hormonami wedle życzenia!