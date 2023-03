Emilia Dankwa wyjawia sekrety "Rodzinki.pl": "Zaczynałam jeszcze jako dziecko... Oglądały nas miliony" (WIDEO)

Emilia Dankwa szczerze o życiu na planie

Zaczynałam, mając 7 lat. Byłam jeszcze dzieckiem. To było niesamowite, bo nie robiłam tego, co większość dzieci w moim wieku. Nie siedziałam tylko w szkole, ale jechałam w takie miejsce, gdzie jest jakiś dom, który nie ma dachu, sławni aktorzy. (…) Nie zawsze czułam tę skalę, że to oglądają miliony osób, a potem to się stało moją codziennością. Bardzo to doceniam, cieszę się z tego, gdzie jestem. Jestem bardzo wdzięczna.