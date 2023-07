Emily Blunt niepokoi fanów nowym wyglądem podczas premiery filmu "Oppenheimer" w Londynie. "ZNISZCZYŁA piękną twarz" (ZDJĘCIA)

Mandaryna 1 godz. temu zgłoś do moderacji 336 162 Odpowiedz

Jednego nie rozumiem. Niejaka Omena sama wystawia swoje życie na widok publiczny. Dziesiątki fotek tu i tam, w takiej kiecce, albo w innej, z tych wakacji, albo z tamtych, balu i innej potańcówy. Skoro je wystawia to chyba liczy się z tym, że ludzie będą to komentować. Po co więc to blokowanie ? Nie chcesz aby o tobie pisali, nie upubliczniaj swojego życia osobistego w necie. Czy to takie trudne do zrozumienia ?