Emma Watson namawia do kupowania ubrań w second handach: "Nasze szafy wpływają na planetę"

Emma Watson zyskała międzynarodową sławę dzięki roli Hermiony Granger w serii filmów o Harrym Potterze . Od tamtej pory próbuje wyjść z szufladki przemądrzałej kujonki z Hogwartu i pokazać się widzom z innej, dojrzalszej strony. Lada dzień do polskich kin wejdzie nowy film z jej udzialem - remake dramatu _Małe kobietki. _

Emma wyjaśnia, że produkowanie nowych ubrań zwiększa emisję dwutlenku węgla do atmosfery i przekonuje, że kupując ubrania w second handach, możemy dołożyć cegiełkę do ratowania Ziemi. Watson zareklamowała stronę internetową, na której można wyszukać modne i tanie ubrania "z drugiej ręki".