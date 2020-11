"Empatyczny" ksiądz porównuje kobietę do BRUDNEJ SZKLANKI: "Piło z niej wielu"

ala 2 godz. temu zgłoś do moderacji 227 3 Odpowiedz

dodatkowo uznawanie ludzkiej seksualności za "brudną" a wstrzemięźliwość seksualną za idealną postawę jest idiotyczne i krzywdzące. Seks jest naturalną, fizjologiczną potrzebą, to tak jakby stygmatyzować, nie wiem, potrzebę kontaktów społecznych. A trzymanie dziewictwa do ślubu nie jest ani powodem do wychwalania ani do wstydu, każdy niech robi (bądź nie robi) w swojej sypialni co chce. I nikomu nic do tego, kiedy w końcu ludzie to zrozumieją.....