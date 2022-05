Eurowizja 2022. Oto GŁÓWNI RYWALE Krystiana Ochmana w finale! Kogo będzie musiał pokonać w walce o podium? (ZDJĘCIA)

First 19 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Oglądalerm Konkurs Eurowizji od początku lat sześdziesiątych. O ile wtedy był to konkurs piosenki, to teraz jest to festiwal dziwactw, nie mających wiele wspólnego z muzyką, nawet muzyką pop. Oczywiście już od dawna nie oglądam tej muzycznej mierzwy. Ale wiem o co tam chodzi, bo podglądam urywki w Internecie, więc nie myślcie, że nie wiem jaka jest treść tych "występów" . No ale cóż, obecna pop kultura jest dla prymitywów a nie dla wyrobionych muzycznie czy kulturowo ludzi.