Eurowizja 2023. Kate Middleton wspomina występ podczas finału, prezentując zakulisowe ujęcie (FOTO)

Wciąż nie milkną echa finału Eurowizji 2023. Przypomnijmy, że tym razem głosy jurorów i widzów zapewniły wygraną Loreen, dla której była to już druga wygrana w konkursie - wcześniej reprezentująca Szwecję wokalistka zwyciężyła również w 2012 roku. Występująca w barwach Polski Blanka i jej "Solo" ostatecznie uplasowały się na 19. miejscu w konkursowym zestawieniu. Nasza "bejba" zajęła jednak ósme miejsce w głosowaniu widzów, co bez wątpienia jest sporym sukcesem.

Eurowizja 2023. Kate Middleton wspomina gościnny występ podczas finału

Widzowie finału Konkursu Piosenki Eurowizji w Liverpoolu bez wątpienia nie mogli narzekać na brak wrażeń - organizatorzy wydarzenia przygotowali bowiem kilka niespodzianek. Na scenie pojawiło się na przykład wielu uwielbianych przez fanów uczestników poprzednich edycji konkursu, w tym Duncan Laurence czy Verka Serduchka. Nie zabrakło też odniesień do brytyjskiej kultury. W jednym z wyemitowanych przez organizatorów materiałów można było na przykład zobaczyć króla Karola III i jego małżonkę, Camillę. Niespodziewany występ na Eurowizji zaliczyła również Kate Middleton. Żona księcia Williama gościnnie pojawiła się w finale Eurowizji podczas otwierającego wieczór występu ubiegłorocznych zwycięzców, grupy Kalush Orchestra.

Na opublikowanym w sieci zdjęciu widzimy wystrojoną w elegancką kreację i roześmianą od ucha do ucha Kate Middleton. Księżna Walii do fotografii zapozowała rzecz jasna za fortepianem, który wykorzystała, by pochwalić się światu muzycznym talentem.