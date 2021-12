Eurowizja Junior 2021. Spanikowana ekipa TVP PO CZASIE tłumaczy się z braku wsparcia dla Sary Egwu-James

afghj 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

na zdjęciu widać nie tylko Sarę, ale i mnóstwo różnych osób i wygląda na to, ze co najmniej kilka z nich jest z tvp, po co tworzycie fejki? reżyser nie musi byc tam non stop, ma zastepcow ktorzy wiedza co robić