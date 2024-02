Eva Longoria bez GRAMA MAKIJAŻU odwiedza andaluzyjską restaurację w Marbelli w towarzystwie męża i syna (ZDJĘCIA)

Mania 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

My Polacy mamy kompleksy, więc jak gdzieś idziemy to musi być na bogato z metkami. Jak ktoś idzie ubrany zwyczajnie i bez tony makijażu to zaraz, że zaniedbany. Najlepsze jest to, że w Stanach ulica w przeciętnym mieście wygląda gorzej niż u nas.