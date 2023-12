Zmęczona Eva Longoria zdejmuje szpilki po imprezie "ELLE" i BOSO przemierza parking (ZDJĘCIA)

We wtorek w Los Angeles odbyła się 30. odsłona eventu "ELLE"'s Women In Hollywood Celebration. Wydarzenie miało miejsce w Nya Studios w Los Angeles. Magazyn co roku nagradza najbardziej wpływowe i zasłużone kobiety, które dokonują kreatywnych i kulturowych zmian w szeroko rozumianym show biznesie. Na wydarzeniu nie zabrakło największych gwiazd Hollywood m.in. Jennifer Lopez, Oprah Winfrey czy Bena Afflecka.