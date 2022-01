Ewa Chodakowska wsiada do nowego auta za MILION uzbrojona w torebkę Chanel (ZDJĘCIA)

Nie da się ukryć, że Ewa Chodakowska przez lata dorobiła się pokaźnego majątku, który chętnie wydaje również na przyjemności. Trenerka jest miłośniczką luksusowych samochodów, nie stroni także od markowych kreacji i akcesoriów. Ostatnio paparazzi przyłapali Chodakowską na mieście w towarzystwie męża, Lefterisa Kavoukisa. Celebrytka miała na sobie ulubioną ostatnio futrzaną kurtkę wartą około 10 tysięcy złotych, do której dobrała torebkę Chanel. Ceny posiadanego przez Ewę modelu wahają się od około 30 do nawet ponad 70 tysięcy (!) złotych.

Wygląda również na to, że Chodakowska i jej mąż sprawili sobie nowiutki samochód. Tego dnia para wsiadła bowiem do czarnego, terenowego mercedesa, za którego zapłacić należy nawet milion złotych. Co ciekawe, szczęśliwymi posiadaczkami podobnych pojazdów są również Anna Lewandowska oraz Sara Boruc.