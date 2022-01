Skrzywiona Sara Boruc ZNOWU parkuje mercedesa za milion złotych NA ZAKAZIE (ZDJĘCIA)

Tula przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W centrum Warszawy nie ma gdzie parkować - nawet w weekendy. Taka uroda każdego dużego miasta, ona o tym wie, a mimo to pcha się tym pojazdem opancerzonym do śródmieścia - po co? Stać ją na taksówki, ubery, nie musiałaby się martwić parkowaniem na zakazie, nie musiałabym utrudniać innym życia. Śmiać mi się chce z ludzi jeżdżących po mieście autem wielkości pojazdu opancerzonego. Wieś tańczy i śpiewa.