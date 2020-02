Ewa Chodakowska z mężem podjeżdżają pod modną restaurację nowym bentleyem za PONAD MILION złotych (ZDJĘCIA)

Ewa Chodakowska niewątpliwie odniosła ogromny sukces. W ciągu ostatnich lat zrobiła ze swojego nazwiska markę, która jest dobrze naoliwioną machiną do zarabiania pieniędzy. Chodakowska czerpie dochody m.in. z prowadzenia treningów, wydawania książek, produkowania zdrowej żywności oraz reklamowania rozmaitych produktów.

Ostatnio kolekcja aut Ewy i jej męża, Lefterisa Kavoukisa, powiększyła się o kolejne. To Bentley Bentayga za ponad milion złotych. W piątek małżonkowie wybrali się nowym samochodem do ulubionej warszawskiej knajpki gwiazd i celebrytów. Ewa miała na sobie jeansy z dziurami, pastelowy golf i kożuszek w kolorze kawy z mlekiem. Stylizację uzupełniła plecakiem Gucci.

Małżonkowie szli do restauracji, trzymając się za ręce. Ewa uśmiechała się do paparazzi. Wygląda na to, że złość po ostatniej aferze dotyczącej prowadzenia kont w mediach społecznościowych już jej minęła.