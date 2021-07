Ewa Chodakowska z siostrzenicą Vanessą Florczak podbijają Warszawę mini cooperem (ZDJĘCIA)

Chodakowska do tematu rodziny wróciła w jednym z ostatnich postów na Instagramie, gdy poinformowała, że choć nie planuje swoich dzieci, o te, które są w jej rodzinie, dba jak o własne. Pretekstem do takiego wynurzenia była niespodzianka, jaką "Choda" zafundowała siostrzenicy. Vanessa Florczak, która właśnie przeprowadza się do stolicy, dostała od cioci mieszkanie w tym samym co trenerka apartamentowcu.