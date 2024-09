Ewel0na kusi w kusym BIKINI i pozuje na plaży u boku muskularnego ukochanego. Fani krótko: "HOT"

Dla Ewel0ny drzwiami do świata show-biznesu stał się udział w "Warsaw Shore". Choć od emisji pierwszego sezonu kontrowersyjnego show MTV minęło już prawie 11 lat, zgierzanka wciąż może liczyć na medialne zainteresowanie. Wszystko za sprawą tego, że prężnie działa w social mediach, regularnie angażuje się w telewizyjne projekty i nie kryje się ze słabością do medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.

Na przełomie sierpnia i września Ewel0na wypoczywała na zagranicznym urlopie , co oczywiście skrzętnie odnotowywała na swoim obserwowanym już przez ponad pół miliona osób instagramowym profilu. Niestety, hotel, w którym się zatrzymała, nie spełniał jej oczekiwań.

Ewel0na w bikini. Internauci oceniają jej prezencję po operacjach plastycznych

Wszystko wskazuje na to, że celebrytka znów zafundowała sobie wakacje. Od paru dni w jej social mediach znów pojawiają się urlopowe kadry. 17 września Ewelina skończyła 30 lat i ewidentnie jest to jej urodzinowy wyjazd. Poza postem o wejściu w kolejny rok życia we wtorek opublikowała również fotografię z ukochanym, niejakim Żółwiem.